«Умный город» начинается с «умного транспорта». В Смольном собираются с помощью Сингапура построить почти 400 километров дорог к 2048 году

Городские власти планируют активно развивать улично-дорожную сеть: к 2048 году в Петербурге планируется построить 393 км автомобильных дорог, реконструировать 160 км дорог, построить 30 мостов, 147 транспортных развязок, 9 тоннелей. Об этом 24 июля сообщает петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

О том, как будет развиваться транспортная система в Петербурге, говорили на встрече в Сингапуре, куда накануне отправилась петербургская делегация во главе с вице-губернатором Игорем Албиным. Сингапур в рамках этого визита представляли глава агентства по управлению наземным транспортом Ку Фат Хо и старший управляющий интеллектуальной транспортной системой Сингапура Се Лэй Йо.

К 2022 году петербургские власти хотят добиться снижения ДТП на 23%, уменьшения количества пострадавших при авариях на 17%. Еще одной целью комитета является уменьшение времени, которое петербуржцы проводят на дорогах, со среднестатистического 1 часа до 45 минут. Сделать все это планируется за счет реализации программы развития автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которую планируется исполнить в 2019 – 2022 годах. Сегодня в состав АСУДД в Санкт-Петербурге входят 996 светофорных объектов, что составляет порядка 60% от общего количества светофоров.

Кроме того, на встрече обсуждался проект создания интеллектуальной транспортной платформы Петербурга. Над ним по ранее выработанным договоренностям уже работают петербургский комитет по транспорту и компания «Телрос» совместно с Singapore Cooperation Enterprise (SCE) и сингапурской компанией ST Electronics. Как пояснили в пресс-службе Игоря Албина, SCE — основной контрагент по реализации договоренностей, достигнутых между Сингапуром и Петербургом.

«Транспортная система Санкт-Петербурга не уступает по объему перевозок крупным мегаполисам мира, для нас очень важны инновационные подходы к выбору интеллектуальных транспортных решений. Наша конечная цель – создание «умного города», а «умный город» начинается с «умного транспорта». Учитывая высокий рейтинг Сингапура в сфере управления транспортом, полезно ознакомиться с сингапурским опытом в области функционирования структуры управления транспортом, используемым инструментарием, а также планами и перспективами дальнейшего развития», – отметил Албин в ходе международной встречи.

Полный пакет документов по проекту, включая технические и финансово-экономические параметры, предполагается выполнить к сентябрю 2018 года. В это время состоится заседание межправительственной комиссии Россия – Сингапур, в протокол которой планируется внести вопрос о сотрудничестве в рамках создания интеллектуальной транспортной платформы Петербурга.