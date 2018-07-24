У «Зенита» появился спортивный директор. Экс-скаут «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Хавьер Рибалта подписал контракт на три года

Стали известны детали контракта бывшего скаута «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Хавьера Рибалты с «Зенитом». Как сообщает 24 июля итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, контракт подписан на три года.

Рибалта уже приступил к исполнению своих обязанностей в петербургском клубе и даже ведет переговоры с потенциальными новичками.

Хавьер Рибалта работал в английском клубе с 2017 года. До этого он в течение пяти лет трудился в туринском «Ювентусе».

В заслугу Рибалте ставят переход полузащитника Поля Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в 2012 году, а также трансфер нападающего Паоло Дибалы в туринский клуб из «Палермо» за 40 миллионов евро в 2015-м.

Напомним, в настоящее время у «Зенита» нет спортивного директора. Эта вакансия освободилась после смерти Констанина Сарсании в октябре 2017 года. С тех пор должность заместителя спортивного директора занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.