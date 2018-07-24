У ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» новый партнер по ипотеке

ГК «Эталон»

АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 10-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Приобрести квартиру в ЖК «Дом на Блюхера» в ипотеку от АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» можно при внесении первоначального взноса от 10% (для зарплатных клиентов банка) или от 15% (для остальных заемщиков). Кредит предоставляется на срок до 30 лет, сумма кредита – от 500 тыс. до 30 млн рублей.

Для зарплатных клиентов и сотрудников ключевых компаний-партнеров банка процентная ставка составит от 8,9% годовых. Для государственных служащих действует специальная ставка от 9,2% годовых.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vbrr.ru или в отделе ипотечного кредитования застройщика.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс строится в одном из самых благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет превосходную транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Всероссийский банк развития регионов, Генеральная лицензия Банка России №3287

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/