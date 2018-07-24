Истребитель ВВС Сирии вторгся в воздушное пространство Израиля, его сбили ракетами

Израильские силы ПВО сбили сирийский военный самолет. Он вторгся в воздушное пространство страны.

Как сообщает 24 июля армия обороны Израиля в своем Twitter, сирийский истребитель «Сухой» проник в воздушное пространство страны на расстояние около одной мили.

«Цель была перехвачена зенитно-ракетным комплексом «Патриот», по самолету выпущены две ракеты», – уточняют в ведомстве. Сбитый «Сухой» упал за пределами Израиля.

BREAKING: Israel has just shot down a Syria Suhai jet fighter that entered Israeli airspace.



The plane went down in Syrian territory. pic.twitter.com/gMfoPdVmnf — Jewish Breaking News (@JBN) 24 июля 2018 г.

Как отмечает израильская сторона, с утра 24 июля отмечена активность сирийских ВВС. Вооруженные силы Израиля приведены в полную боевую готовность.

ЗРК «Патриот» стоит на вооружении армии США и армий государств-союзников.

Ранее сообщалось, что израильские силы ПВО сбили выпущенные с территории Сирии ракеты. В этот день, 23 июля, в Тель-Авив со срочным визитом приехали министр иностранных дел России Сергей Лавров и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Они предложили Израилю свой вариант урегулирования военного конфликта, связанного с присутствием вооруженных сил Ирана на территории Сирии, но получили отказ.