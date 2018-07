Истребитель ВВС Сирии вторгся в воздушное пространство Израиля, его сбили ракетами

Израильские силы ПВО сбили сирийский военный самолет. Он вторгся в воздушное пространство страны.

Как сообщает 24 июля армия обороны Израиля в своем Twitter, сирийский истребитель «Сухой» проник в воздушное пространство страны на расстояние около одной мили.

«Цель была перехвачена зенитно-ракетным комплексом «Патриот», по самолету выпущены две ракеты», – уточняют в ведомстве. Сбитый «Сухой» упал за пределами Израиля.

BREAKING: Israel has just shot down a Syria Suhai jet fighter that entered Israeli airspace.



The plane went down in Syrian territory. pic.twitter.com/gMfoPdVmnf