Путин пообещал подумать о строительстве моста на Сахалин «с точки зрения справедливости»

Президент России очень хочет помочь со строительством моста на Сахалин, в том числе из соображений справедливости. Вопрос встал за экономикой.

О необходимости связи региона с материком на встрече с Владимиром Путиным 24 июля напомнил глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Содержание беседы опубликовано на сайте Кремля. Губернатор отчитался о росте экономических и социальных показателей и перешел к нуждам. «Некоторое время назад наше законодательное собрание направляло Вам письмо о необходимости строительства мостового перехода на материк, в том числе из той части средств, которая изымается по СРП-2 (соглашение о разделе продукции), и часть идет на развитие субъекта, часть идет на развитие региона», – освежил память президента Кожемяко.

Путин ответил, что осведомлен о давней истории вопроса и в курсе, что для большинства сахалинцев это «давняя мечта». Мост способствовал бы закреплению населения и развитию, в том числе Хабаровского края, продолжил рассуждения глава государства. «Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока», – ответил Путин. Он уже поручил правительству разработать «все это» и добавил, что «надо посмотреть экономику». «Очень хочется помочь», – резюмировал национальный лидер.

Расчеты на строительство автомобильной и железнодорожной переправы на Сахалин уже приводили в РЖД. Предварительная оценка проекта — 540 миллиардов рублей.

Напомним, вскоре после присоединения Крыма к России в Керченском проливе началось строительство самого длинного в Европе транспортного перехода. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. Переправу открыли в мае 2018 года. Строили ее два года.