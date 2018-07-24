Преступность в Финляндии падает, проблемой остаются торговля наркотиками и домогательства

Число заявлений о преступлениях в Финляндии в целом продолжает снижаться, хотя есть проблемы с торговлей наркотиками и сексуальными преступлениями. Об этом свидетельствуют статистические данные полиции за первое полугодие 2018 года.

Преступность снизилась на 5%. В частности, на 8% меньше стало хищений и других преступлений против собственности, на 5% сократилось число случаев применения физического насилия. Статистика по экономическим преступлениям показывает падение на треть. При этом в полиции отмечают и рост раскрываемости.

Однако на 11% выросло число пьяных за рулем, особенно остро проблема стоит среди тех, кто младше 24 лет. Стали больше ездить и под воздействием наркотиков. При этом число заявлений о преступлениях, связанных с наркотиками, в целом увеличилось на 13%.

Неприглядна статистика и по преступлениям сексуального характера. На четверть выросло количество заявлений о домогательствах, случаев сексуального принуждения детей зафиксировали на 17% больше, чем в первом полугодии 2017-го. Впрочем, стало на 5% меньше изнасилований.

Кроме того, финская полиция доложила о снижении числа преступлений среди иностранцев на 20%. Самые распространённые нарушения закона, помимо ПДД, — это кражи и драки.

Что касается просителей убежища, которых даже выносят в отдельный пункт, то в качестве подозреваемых они проходят более чем в 1200 случаях. В 330 из них речь идёт о преступлениях против жизни и здоровья, в 300 — о кражах и грабежах. 70 — преступления сексуального характера.