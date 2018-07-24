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Город
24.07.2018 14:58
Печать

Горожане спасли граффити с Бодровым от красного «наезда» защитника ЛГБТ-движения

Портрету Сергея Бодрова на площади Александра Невского в Петербурге вернули первоначальный вид. Надпись, сделанная красной краской, исчезла с граффити на трансформаторной будке.

Как рассказали «Фонтанке» авторы изображения – художники HoodGraff, – к спасению своего творения они не причастны. Красные буквы серой краской замазала незнакомая им девушка, возможно, художница. Видео с «реабилитацией» портрета участники HoodGraff увидели в социальной сети.

Сначала воинствующий борец за права ЛГБТ решил высказаться с помощью баллончика с краской, испортив изображение тренера сборной России Станислава Черчесова. Затем узнаваемый почерк украсил портрет героя фильма «Брат-2». Позже стереть граффити с Бодровым попросил профессиональный жалобщик Александр С. Его заявка на портале «Наш Петербург» находится на рассмотрении.

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