Госдума окончательно приняла законопроект о налоговом маневре для российских нефтяников

Госдума 24 июля приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о налоговом маневре для нефтяной отрасли. Подразумевается постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до нуля с постепенным повышением налога на добычу полезных ископаемых. На налоговый маневр отводят шесть лет – с 2019 по 2024 год, при этом НДПИ будет расти только до 2021-го.

Закон подразумевает введение логистических коэффициентов. Они будут определять вычеты по акцизам для переработки нефтяного сырья. Вычеты получат компании, которые обновили производства или собираются их модернизировать в течение трех лет. Обратный акциз получат и компании, несущие убытки из-за санкций США и ЕС.

Размер коэффициента отличается в зависимости от региона, но находится в диапазоне от 1 до 1,5. Самый большой коэффициент у Хакасии и Красноярского края, далее по убывающей следуют Тыва и Иркутская область, ЯНАО, Коми, Якутия, Бурятия, НАО и так далее.

Вычет по акцизу смогут получить и компании, которые выпускают для внутреннего рынка высокооктановый бензин и дизельное топливо не ниже пятого класса. При выдаче «скидки» будет учитываться также объем производимого топлива. При этом новый закон не затронет компании, добывающие нефть в трудных условиях, на них, как и прежде, будут распространяться льготы по НДПИ.

При этом полностью отказываться от механизма заградительной экспортной пошлины на нефтепродукты правительство не собирается. Закон предусматривает возможность экстренного введения повышенной ставки пошлины на топливо в случае, если в течение месяца мировые цены на нефть выросли на 15%. Ее размер составит 90% от принятой на 2018 год ставки пошлины на нефть.

Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что всего правительство рассчитывает получить от реформы дополнительные доходы в размере 1,3–1,6 трлн руб. в течение шести лет.