Как бизнес делает малоэтажку комфортной

Чтобы сохранить особую атмосферу и неповторимый стиль жизни в малоэтажных проектах, застройщики пересматривают подходы к размещению в них коммерческой инфраструктуры.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Тонкости жизни

Чем привлекает покупателей малоэтажное жилье? Прежде всего, возможностью наслаждаться тишиной, простором и покоем. Все больше людей выбирают жизнь в экологически чистом районе города, в уютном и безопасном квартале, где с соседями если не дружат, то с удовольствием общаются.

При этом горожане не хотят отказываться от преимуществ городской жизни и выбирают проекты, где предусмотрено строительство садиков, школ, магазинов, аптек, салонов красоты, офисов. Один из таких – проект комплексного освоения территорий «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга. Он развивается сразу по двум направлениям – жилая и коммерческая застройка.

Свой путь к комфорту

Для создания доброжелательной атмосферы мало построить невысокий жилой комплекс в удачном месте и предусмотреть там необходимую «социалку» и «коммерцию». Если не продумать концепцию жилого квартала, теряется весь смысл малоэтажного формата. Судите сами: вам понравилось бы жить над магазином или кафе с вечно мерцающими вывесками, громко работающими холодильниками и кондиционерами, грохотом тележек по торговому залу и мусорными баками под окнами? А ведь это еще не все. Если собственник нежилого помещения решит сделать перепланировку и не согласует ее, по стенам дома могут пойти трещины. К слову, именно с этой проблемой чаще всего жители вторых и третьих этажей обращаются к юристам.

Поэтому все первые этажи жилых комплексов «Образцовые кварталы» застройщик проекта – компания «Терминал-Ресурс» делает жилыми. А вот магазины, предприятия сферы услуг, офисы и паркинг будут расположены в отдельно стоящих нежилых зданиях. Это принципиальная позиция застройщика.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Место для бизнеса

На территории проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе уже построен и работает четырехэтажный бизнес-центр «Перспектива». Здесь находится офис продаж компании «Терминал-Ресурс». Бизнес-центр – современное здание с закрытой благоустроенной территорией, в котором можно арендовать просторные помещения как с отделкой, так и с подготовкой под чистовую отделку. Есть кафе-ресторан. Изюминка бизнес-центра – панорамные окна с прекрасным видом на город, а само здание расположено на первой линии Петербургского шоссе совсем рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум».

Коммерческая составляющая «Образцовых кварталов» продолжает активно развиваться. Одновременно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4» застройщик получил разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина. Новый объект расположится вдоль Кокколевской улицы на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 2».

Здание спроектировано в голландском стиле архитектуры: высокие кирпичные стены с большими окнами разделены на прямоугольные фрагменты с симметричными фасадами. Трехъярусный паркинг предусматривает 300 машиномест, которые можно будет или выкупить, или взять в аренду. На первом этаже пристроенных помещений появятся кафе, магазин, аптеки, химчистки, продуктовый магазин и другие необходимые для новоселов объекты. На втором этаже разместятся офисы, которые можно арендовать.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Рабочие места

Малоэтажные комплексы «Образцовые кварталы» активно обживаются. Уже сданы и заселены первые корпуса, в сентябре маленьких новоселов примет первый детский сад, а вслед за ним будет построена и школа. Паркинг с магазином сопутствующих товаров станет отличным дополнением к комфортному проживанию жителей микрорайона.

Следующим этапом развития территории проекта «На Царскосельских холмах» станет застройка вдоль первой линии Петербургского шоссе. Там планируется построить бизнес-центр, ресторан и торговый центр.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

К слову, магазины, кафе, офисы и другая инфраструктура в «Образцовых кварталах» – это не только набор удобств рядом с домом. Благодаря «коммерции» на территории проекта появляется комфортная среда, растет бизнес, создаются рабочие места. И кстати, в «Образцовых кварталах» некоторые петербуржцы – арендаторы помещений в бизнес-центре «Перспектива», – уже осуществили свою мечту: приобрели жилье рядом с работой.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya