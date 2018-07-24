«Ночлежка» ищет помещение в Москве для своего филиала

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» открывает свой филиал в Москве. В связи с этим сотрудники занялись поиском помещения в столице. Но задача оказалась не очень простая, и «Ночлежка» решила обратиться за помощью к неравнодушным людям, которые могут помочь в этом деле.

«В этом году мы открываем в столице филиал: это будет небольшой приют, консультационная служба и прачечная для бездомных людей. Конечно, нет такого, что мы решили проблему бездомности в Петербурге. Но чтобы разобраться с ней на системном уровне, нужны федеральные ресурсы: внимание федеральных СМИ, которые будут рассказывать о работе «Ночлежки» в столице, работа напрямую с федеральными властями, которые отвечают за социальные вопросы и вопросы экономического развития, новые сторонники, которые своими деньгами и волонтёрской помощью будут вместе с нами создавать систему помощи бездомным людям. И чтобы начать такую большую работу из Москвы — нам нужно здание. Возможно, вы знаете того, кто подскажет и даст нужные контакты. А вдруг вы тот самый человек, который предоставит нам помещение бесплатно или на очень льготных условиях. Если быть честными, то на очень-очень льготных, потому что мы хотим максимально направить наши силы и ресурсы на помощь нуждающимся», – рассказали в «Ночлежке».

В организации отмечают, что ищут помещение от 100 до 300 квадратных метров. Идеальный вариант, если под одной крышей удастся разместить и приют, и консультационную службу, а также душевую, пункт выдачи и прачечную. Главное условие – пешая доступность от метро.

«Ночлежка» уже обращалась в департамент городского имущества Москвы, в комитет общественных связей, в департамент труда и социальной защиты, но результата это не принесло.

В организации надеются на помощь неравнодушных людей и ждут вопросов и предложений, которые можно присылать руководителю московского филиала «Ночлежки» Дарье Байбаковой на почту daria.baybakova@homeless.ru.