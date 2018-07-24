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Происшествия
24.07.2018 14:31
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Сотрудник ФСИН применил к заключенному в Брянске пытку полотенцем. Смерть пытались представить как несчастный случай

Еще один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний задержан по подозрению в истязаниях заключенного. Мужчина не выдержал пыток полотенцем.

Как сообщает Следственный комитет Брянской области 24 июля, уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено в отношении сотрудника исправительной колонии № 6, расположенной в городе Клинцы.

«По версии следствия, 22 июля около 20 часов 20 минут заместитель дежурного помощника начальника ИК-6, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии», – уточняют в СКР Брянской области.

Об участии фсиновца в смерти заключенного стало известно не сразу, инцидент пытались свести к несчастному случаю. Помогли результаты судебно-медицинской экспертизы, доказавшие насилие над потерпевшим.

УФСИН Брянской области также не сообщало о смерти осужденного. Короткая официальная информация появилась на сайте управления также сегодня, 24 июля: «Проведена служебная проверка, материалы переданы в Клинцовский межрайонный следственный отдел СУ СК по Брянской области».

Исправительную колонию № 6 в Клинцах возглавляет подполковник внутренней службы Алексей Левин.

Брянский осужденный умер под пытками на фоне масштабной проверки ФСИН. Ее начали после огласки случая в ярославской колонии, где около десяти сотрудников длительное время истязали заключенного Евгения Макарова. Замглавы ФСИН Анатолий Рудый заявил, что потерпевший сам виноват, так как довел тюремщиков нарушениями режима. Одновременно ведомство пообещало создать комиссии по расследованию пыток и наказывать виновных увольнениями.

Справка:

«Новая газета» выложила ролик с издевательствами 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.

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