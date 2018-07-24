Матвиенко отправила сенаторов в колонии на регулярной основе
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании 24 июля предложила сенаторам посетить колонии и изоляторы в своих регионах. Оркестры глава верхней палаты парламента брать с собой не велела.
Инициативу Матвиенко озвучила после выступления сенатора Антона Белякова, сообщает «Парламентская газета». Тот рассказал коллегам по палате о пытках в Ярославской колонии. Спикер согласилась с предложением посетить ИК и следственные изоляторы, но отметила, что делать это члены Совфеда должны регулярно, а «не один раз под оркестр и в сопровождении больших руководителей».
Напомним, после публикации в Сети видео из колонии в Ярославле, на котором жестоко избивают заключенного, во ФСИН заявили о создании специальных комиссий.
На заседании тема гуманного отношения к подследственным поднималась еще раз — спикер настаивает на том, чтобы убрать из залов суда металлические клетки. Сажать туда «не обвиненных еще ни в чем» людей экс-губернатору Петербурга кажется недостойным. «Мы человеку ломаем его жизнь», – уверена Матвиенко. В качестве альтернативы она предложила усилить конвойную службу или заменить клетки на специальные стекла.
Справка:
«Новая газета» выложила ролик с издевательствами в ярославской колонии 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.