Матвиенко отправила сенаторов в колонии на регулярной основе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании 24 июля предложила сенаторам посетить колонии и изоляторы в своих регионах. Оркестры глава верхней палаты парламента брать с собой не велела.

Инициативу Матвиенко озвучила после выступления сенатора Антона Белякова, сообщает «Парламентская газета». Тот рассказал коллегам по палате о пытках в Ярославской колонии. Спикер согласилась с предложением посетить ИК и следственные изоляторы, но отметила, что делать это члены Совфеда должны регулярно, а «не один раз под оркестр и в сопровождении больших руководителей».

Напомним, после публикации в Сети видео из колонии в Ярославле, на котором жестоко избивают заключенного, во ФСИН заявили о создании специальных комиссий.

На заседании тема гуманного отношения к подследственным поднималась еще раз — спикер настаивает на том, чтобы убрать из залов суда металлические клетки. Сажать туда «не обвиненных еще ни в чем» людей экс-губернатору Петербурга кажется недостойным. «Мы человеку ломаем его жизнь», – уверена Матвиенко. В качестве альтернативы она предложила усилить конвойную службу или заменить клетки на специальные стекла.