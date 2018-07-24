Путин предложил помочь с тушением пожаров в Греции. Они уже унесли жизни 50 человек

Президент России направил властям Греции телеграмму с соболезнованиями «в связи с трагическими последствиями лесных пожаров». Об этом 24 июля сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин «подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении.

Кроме того, российский президент заявил, что готов «оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия».

Напомним, жертвами лесных пожаров в Греции уже стали не менее 50 человек. Местные власти обратились за помощью к Евросоюзу. На призыв откликнулись Италия, Германия, Польша и Франция. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил чрезвычайное положение на юго-востоке страны. Расположенный неподалеку от Афин поселок Мати уже практически перестал существовать.