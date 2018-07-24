«Утеряна полицейская рация, нашедшего отблагодарим затрещинами». СКР проверяет обстоятельства избиения инвалида в Братске

Следственный комитет Иркутской области проверяет обстоятельства избиения инвалида-колясочника Максима Безденежных. Он хотел вернуть полицейским потерянную ими рацию, а оказался в травмпункте.

Как сообщила «Фонтанке» 24 июля пресс-секретарь иркутского СКР Юлия Крицкая, доследственная проверка назначена после заявления жителя Братска, по словам которого, сотрудники полиции города применили к нему физическое насилие.

По утверждению Безденежных, инцидент случился в ночь на 1 июля. Полицейский наряд приехал к его подъезду по вызову соседей на бытовой конфликт, разобрался в ситуации и убыл. Один из сотрудников обронил служебную рацию. Ее подобрали прохожие и передали Безденежных, который решил дождаться сотрудников у подъезда.

Полицейские вернулись за своим и, заметив рацию в коляске, наградили инвалида крепкими затрещинами. Медики зафиксировали у него гематомы.

Как заверяет Безденежных, местная полиция в лице участкового пообещала ему встречное уголовное дело об оскорблении представителей власти, если он не заберет заявление из Следственного комитета.

Потерянные рации регулярно ставят полицейских в неудобное положение. В июне 2018-го при патрулировании петербургской улицы Рубинштейна сотрудники оставили незапертой служебную машину. Оттуда пропала рация «Такт», на ее поиски бросили уголовный розыск Центрального района. В июле 2018 года стало известно, что транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу через шесть лет решило взыскать с фигурантов «Болотного дела» 43 тысячи рублей за пять резиновых палок и две радиостанции «Волна», утерянные при разгоне демонстрантов.