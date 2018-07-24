«С прескорбием сообщаю, что вы редкостный…»: брань кассира может стоить «Дикси» 100 тысяч

Прокуратура Московского района Петербурга представила первые итоги проверки, под которую магазин «Дикси» подвел один из сотрудников. Пока полиция ищет мастера эпистолярного жанра, отвечать перед судом будет его уже бывший работодатель.

Как сообщили в городской прокуратуре 24 июля, результатом разбора общения покупателя и кассира в магазине на Дунайском проспекте, 7/3, стало постановление о возбуждении административного дела. Переход на личности из-за отказа клиента поискать по карманам мелочь сочли некорректным, а многозначительное письмо в ответ на запись в жалобной книге – унижающим честь и достоинство.

Сразу после инцидента в «Дикси» заявили, что «с прескорбием» Олегу ничего не сообщали, и рекомендацию «не стучи, а то не доживёшь до старости» управляющий магазином ему не отправлял. С невежливостью сотрудника обещали разобраться, но как – поначалу разглашать не хотели. Однако после обращения в прокуратуру и СМИ сдались: кассир Артём был нанят по аутсортингу на замену приболевшего штатного. Оценив навыки общения с клиентами, магазин предпочёл отказаться от его услуг, в предоставившую работника компанию ушла претензия.

Спустя почти месяц после случившегося перед Олегом снова извинились и заверили, что впредь всех сотрудников торгового зала буду проверять с особой тщательностью до того, как допустить к работе с людьми. При этом в «Дикси» подчеркнули, что безграмотное письмо клиенту пришло не с корпоративного адреса, а с ящика в домене mail.ru, который компании не принадлежит.

Несмотря на это, отвечать «Дикси» всё же придётся. Прокуратура возбудила в отношении юрлица административное дело об оскорблении, материалы переданы в мировой судебный участок № 190 Подольского судебного района Московской области – по месту регистрации АО «Дикси-Юг». Санкции статьи предполагают от 50 до 100 тысяч рублей штрафа. В ведомстве также ждут объяснений от аутсорсинговой компании «Ресурс Менеджмент Регион» и от самого продавца-кассира. Искать его предстоит полиции.

Как уточнил «Фонтанке» Олег, материалы по возможным угрозам в его адрес также ушли в УМВД по Московскому району. Автором значится «неустановленное лицо».