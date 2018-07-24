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Строительство
24.07.2018 13:53
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На капремонт Банковского моста могут потратить почти 36 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика, который проведет капитальный ремонт Банковского моста возле Экономического университета. За эти работы городская дирекция транспортного строительства готова заплатить до 35,9 млн рублей.

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, переход через канал Грибоедова нуждается не только в ремонте, но и в архитектурно-художественной реставрации. Необходимо заменить весь пролет моста, соединяющий два берега, а также стойки, на которых сидят грифоны, и части набережной по обеим сторонам канала. По одобренному в феврале Главгосэкспертизой проекту, также будут отреставрированы цепи: переправа возле университета – это один из трех сохранившихся в Петербурге пешеходных цепных мостов. 

Капитальный ремонт переправы должен закончиться не позднее 15 октября 2019 года. Ранее свой имидж немного изменили грифоны. Вернуться на насиженные места они смогут уже только после капремонта, который по  первоначальным планам должен был закончиться осенью 2018 года.

Справка:

Банковский мост через канал Грибоедова был построен в 1826 году по проекту инженера Вильгельма Треттера. На переправе установили четыре скульптуры крылатых львов, вылитых из чугуна. В первой половине 19-го века рядом с Банковским мостом располагался Ассигнационный банк. Грифоны играли роль своеобразной охраны, поскольку, по древним мифологическим поверьям, являются лучшими стражами золота.

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