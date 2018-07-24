ФСИН: Для расследования пыток в колониях создадут ведомственные комиссии
В ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России создадут комиссии по проведению проверок всех случаев насилия со стороны сотрудников тюремной системы. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. Заявление сделано после задержания работников ставшей «знаменитой» Ярославской колонии №1, издевавшихся над заключенным Евгением Макаровым.
В ведомстве сообщают, что ответственность за то, что происходит в колониях, понесут непосредственно начальники территориальных органов. Каждый случай необоснованного применения силы и спецсредств будет сопровождаться проверкой и наказанием, вплоть до увольнения, подчеркнули во ФСИН.
Тем временем сотрудники ФСБ отправились в Ярославское УФСИН, чтобы изучать методику пыток в здешних местах. Контрразведка сомневается, что над заключенным в стенах местной колонии издевались лишь однажды.
Справка:
«Новая газета» выложила ролик с издевательствами 20 июля. На кадрах видно, что несколько человек в форме в течение 10 минут записи по очереди избивают заключенного Евгения Макарова, а потом выливают ему на голову ведро воды. Уголовное дело в отношении фсиновцев возбуждено только после огласки. Шесть человек задержаны, личности всех участников избиения установлены. Адвокат Макарова Ирина Бирюкова покинула Россию, получив информацию о грозящей ей опасности.