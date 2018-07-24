ФСИН: Для расследования пыток в колониях создадут ведомственные комиссии

В ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН России создадут комиссии по проведению проверок всех случаев насилия со стороны сотрудников тюремной системы. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. Заявление сделано после задержания работников ставшей «знаменитой» Ярославской колонии №1, издевавшихся над заключенным Евгением Макаровым.

В ведомстве сообщают, что ответственность за то, что происходит в колониях, понесут непосредственно начальники территориальных органов. Каждый случай необоснованного применения силы и спецсредств будет сопровождаться проверкой и наказанием, вплоть до увольнения, подчеркнули во ФСИН.

Тем временем сотрудники ФСБ отправились в Ярославское УФСИН, чтобы изучать методику пыток в здешних местах. Контрразведка сомневается, что над заключенным в стенах местной колонии издевались лишь однажды.