МВД предлагает ужесточить ответственность для водителей, сбежавших с места ДТП

Ввести более серьёзные санкции для водителей, скрывшихся с места аварии с пострадавшими, предлагает Министерство внутренних дел России. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 24 июля.

МВД разработало поправки в ст. 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Подготовленные изменения предполагают ужесточение ответственности для виновников ДТП, скрывшихся с места аварии, в которой есть погибшие или пострадавшие с тяжёлыми травмами.

В случае принятия закона на два года увеличатся максимальные сроки лишения свободы для водителей-беглецов. Если в ДТП погибло более одного человека, то виновнику будет грозить до 9 лет лишения свободы, если авария обошлась без жертв, но пострадавшим был причинён тяжкий вред, то наказание может быть до 4 лет лишения свободы.

Независимая антикоррупционная экспертиза законопроекта продлится до 30 июля, после чего документ может быть внесен правительством в Госдуму.