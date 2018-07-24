Полтавченко назначил федерального инспектора Миненко членом Горизбиркома

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии — новый член с правом решающего голоса. Как сообщает 24 июля пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, глава города определился со своим представителем, которому предстоит отвечать за выборы в Северной столице.

«Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Миненко Виктора Александровича», – сообщил Кибитов в твиттере 24 июля.

Напомним, что накануне 7 из 14 членов Горизбиркома, лояльных спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой провести консультации с ними по поводу выбора кандидатуры председателя ГИК. Как отмечала «Фонтанка», федеральный инспектор Миненко — кандидат, согласованный между собой Смольным и полпредством. С городским парламентом его фигура в составе Горизбиркома не обсуждалась.