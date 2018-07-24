Полтавченко назначил федерального инспектора Миненко членом Горизбиркома
В Санкт-Петербургской избирательной комиссии — новый член с правом решающего голоса. Как сообщает 24 июля пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов, глава города определился со своим представителем, которому предстоит отвечать за выборы в Северной столице.
«Губернатор #спб Г.Полтавченко подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Миненко Виктора Александровича», – сообщил Кибитов в твиттере 24 июля.
Напомним, что накануне 7 из 14 членов Горизбиркома, лояльных спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой провести консультации с ними по поводу выбора кандидатуры председателя ГИК. Как отмечала «Фонтанка», федеральный инспектор Миненко — кандидат, согласованный между собой Смольным и полпредством. С городским парламентом его фигура в составе Горизбиркома не обсуждалась.
Справка:
Ныне сотрудник полпредства, федеральный инспектор Миненко родился в Ленинграде в 1960 году. Окончил Военный институт физической культуры, Академию имени Г. В. Плеханова (финансовое и банковское дело); Московский университет МВД РФ (юрист). В 1975-1978 годах учился в Запорожском гидроэнергетическом техникуме. С 1979 по 1997 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ. После окончания службы работал на разных должностях в Управлении по работе с личным составом ГУИН Министерства юстиции РФ. С 2000 по 2002 год работал федеральным инспектором в Смоленской области аппарата полномочного представителя президента РФ. С февраля 2005 года трудился в должности заместителя начальника отдела, заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ, помощника министра юстиции РФ. В 2010-м вернулся инспектором в Уральский федеральный округ, с 2012-го – перешел на аналогичную должность в Северо-Западный федеральный округ.