Петербургский керлингист Крушельницкий признал вину в употреблении мельдония. Теперь его дисквалифицируют на два года

Отсутствие доказательств невиновности петербургского керлингиста Александра Крушельницкого привело к тому, что спортсмен признал вину в употреблении допинга. Как сообщает 24 июля Sports.ru со ссылкой на «Р-Спорт», президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что признание произойдет 19 сентября на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) и станет частью досудебного соглашения со Всемирной федерацией керлинга (WCF). Это будет означать двухлетнюю дисквалификацию.

«Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение WCF. Основное наше требование, чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя», – подчеркнул Свищев.

Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.