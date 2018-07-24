За публичные банные процедуры в прицепленной к машине ванне тюменца оштрафовала дорожная полиция

Творчество блогера из Тюмени местная дорожная полиция оценила в тысячу рублей. Штраф водителю кроссовера 24 июля выписали за нарушение правил перевозки — пассажир сидел в прицепленной к машине ванне.

Видео со своими приключениями накануне в Instagram выложил блогер Эдуард Филиппов. Он проехал по центру Тюмени, сидя в ванне с водой и пеной, натирая себя мочалкой. Прохожих он развлекал не только своим видом — в дорогу блогер взял водяной пистолет и хлопушки.

Если горожане приветливо махали ему руками, то сотрудники ГИБДД так лояльны не были. Поймать пассажира непосредственно в ванне им не удалось, но на множестве записей со смартфонов в Интернете были видны номера машины. Водителя нашли и вручили ему протокол по статье 12.23 КоАП РФ — нарушение правил перевозки людей. «29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения и пояснили, что просто хотели развлечься», – сообщает госавтоинспекция области.