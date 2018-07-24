Происшествия
За публичные банные процедуры в прицепленной к машине ванне тюменца оштрафовала дорожная полиция
Творчество блогера из Тюмени местная дорожная полиция оценила в тысячу рублей. Штраф водителю кроссовера 24 июля выписали за нарушение правил перевозки — пассажир сидел в прицепленной к машине ванне.
Видео со своими приключениями накануне в Instagram выложил блогер Эдуард Филиппов. Он проехал по центру Тюмени, сидя в ванне с водой и пеной, натирая себя мочалкой. Прохожих он развлекал не только своим видом — в дорогу блогер взял водяной пистолет и хлопушки.
В ванной по городу Тюмени 🔥😇🛀 Делай,что хочется,всё равно тебя будут осуждать до конца жизни!!! 👉спонсор и инженер @timofeysto 👨🔧 👉генератор идей @ruslan72official 🤔 Друзья только не нужно это повторять,это опасно,и наказуема законом⛔️ Если понравилось ставь лайк❤️и напиши своё мнение в комментариях ✅👍🏼 Отмечайте друзей🤪 _ _ #москва #america #казань#пранки #малахов #киев #жесть #сочи #вайны#тюмень72 #смех #юмор #california #ukraine #пятыйканал #тюменьфото #украина #казахстан #екатеринбург#prank #кайфуйпокамолодой72 #тюмень #инстаграм #питер #блоггер #видео #первыйканал #дети#love #нтв @malakhov007
Если горожане приветливо махали ему руками, то сотрудники ГИБДД так лояльны не были. Поймать пассажира непосредственно в ванне им не удалось, но на множестве записей со смартфонов в Интернете были видны номера машины. Водителя нашли и вручили ему протокол по статье 12.23 КоАП РФ — нарушение правил перевозки людей. «29-летний водитель иномарки и 32-летний пассажир самодельного прицепа признали совершение административного правонарушения и пояснили, что просто хотели развлечься», – сообщает госавтоинспекция области.