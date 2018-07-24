Символом российского футбола стал черный медведь. РФПЛ сменила название и логотип

Болельщики могут попрощаться со старой Российской футбольной премьер-лигой. Как сообщает 24 июля официальный сайт организации, в новом сезоне турнир будет называться по-другому, у него сменится логотип, а все клубы будут играть в футболках с одинаковым шрифтом.

Из названия РФПЛ исчезло слово «футбольная». Теперь это просто РПЛ – Российская премьер-лига.

Также теперь у лиги новый логотип – пятиугольная черная голова медведя с бело-сине-красным окаймлением. Также вводится официальный шрифт лиги, который будет использоваться на игровых номерах. Ожидается, что в этом сезоне его использование будет носить опциональный характер, а уже со следующего оно станет обязательным для всех клубов.

Автором логотипа, шрифта и графики выступила Студия Артемия Лебедева.

Новый сезон в Российской премьер-лиге начнется 27 июля, когда в Нижнем Новгороде в матче за Олимп-Суперкубок России встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Первый матч с участием «Зенита» состоится 29 июля в Тюмени против красноярского «Енисея».

Игры регулярного чемпионата стартуют 28 июля.