Дорожники пытаются остудить Петербург с помощью 40 миллионов литров воды

За неделю на магистральные трассы Северной столицы дорожные предприятия вылили 40 тысяч кубов, или 40 млн литров, холодной воды. Расход с прошлого года увеличился вдвое.

Как сообщает комитет по благоустройству Смольного 24 июля, в течение третьей недели июля дорожные предприятия не только убирали дороги от пыли и мусора, но и остужали асфальт. По регламенту, когда температура в городе поднимается до +25 градусов, на самые загруженные дороги под небольшим напором льют холодную воду. Асфальт остужают каждые шесть часов. Для подобных работ у дорожников есть 360 машин.

За этот же период прошлого года на городские улицы вылили 24 тысячи кубов воды.

Жаркая погода в Петербурге, по прогнозам синоптиков, сохранится минимум до конца недели.