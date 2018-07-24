Правительство изменит график индексации пенсий — их будут повышать не в феврале, а в январе

Правительство передвинет ежегодную индексацию пенсий с 1 февраля на 1 января. Соответствующая поправка будет внесена ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Об этом сообщают «Ведомости» 24 июля, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. Сейчас пенсии, как правило, индексируются дважды в год – с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и дополнительно с 1 апреля – с учетом доходов Пенсионного фонда.

Правительство заверяет, что увеличение пенсионного возраста увеличит пенсию до 20 тысяч к 2024 году на фоне сегодняшних средних выплат в размере 14 400 рублей.

Несмотря на обещания, в России продолжаются волнения, связанные с нежелательной для населения реформой. Даже Владимир Путин заявил, что ему не нравится идея повышения пенсионного возраста. Правда, его высказывание ничего не изменит. А инициативная группа КПРФ предложила провести референдум по пенсионной реформе. Документы теперь рассматривает ЦИК.

Документ принят в первом чтении 19 июля. На поправки и обсуждения Госдума отвела еще месяц.