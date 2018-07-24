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Строительство
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24.07.2018 13:01
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«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

ГК «УНИСТО Петросталь»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство».

Планируется, что строительство социального объекта начнется в 2019 году в рамках федеральной программы «Стимул». По предварительным оценкам, затраты на строительство могут составить порядка 700 млн. рублей (посчитано из 1,2 млн на место).

Согласно проекту, здание общей площадью 10 864 кв. м. должно расположиться в центральной части ЖК «Тридевяткино царство» рядом с детским садом на 240 мест, который девелопер построил в 2016 году. В первой трехэтажной части здания разместятся учебные классы, во второй двухэтажной – спортивный и актовый залы, пищеблок, библиотека, подсобные помещения.

Архитектурный облик – утилитарный, в современном стиле, с яркими геометрическими цветовыми акцентами на светлых фасадах. 

Согласно документации, рядом со школой будет обустроена спортивная площадка с футбольным полем, зоной для спортивных игр (малый теннис, волейбол, баскетбол и др.), беговыми дорожкам, а также детская площадка для учеников младших классов.

В каждом классе будет обучаться по 25 детей, а численность персонала составит 66 человек. В ГК «УНИСТО Петросталь» отмечают, что школа на 550 детей полностью и даже с избытком может обеспечить местами в общеобразовательных учреждениях жителей ЖК «Тридевяткино царство».

Планируется, что строительство будет осуществляться по программе «Стимул», в рамках которой застройщик будет обязан передать муниципалитету проект и участок, подготовленный под застройку. В этом случае территориальные районные власти выступят в качестве заказчика строительства, а финансирование будет выделено из федерального, регионального и местного бюджетов в соотношении 70%, 27% и 3% соответственно.

Напомним, что с 2017 года в микрорайоне работает государственный детский сад на 240 мест, построенный компанией «УНИСТО Петросталь» по региональной программе правительства Ленинградской области «Социальные объекты в обмен на налоги».

 «Мы планируем, что строительство школы станет финальным этапом в реализации проекта комплексного освоения территории в Мурино. ЖК «Тридевяткино царство» – это флагманский проект нашей компании, который мы строим с 2011 года и который стал популярен среди покупателей. Клиенты видят, что мы не просто возводим красивые дома, но и заботимся о комфорте, обеспечивая их качественной современной социальной инфраструктурой», – говорит генеральный директор группы компаний «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Тридевяткино царство" -  застройщик ЗАО "Универсальное строительное объединение", проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

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ГК «УНИСТО Петросталь»
24.07.2018 13:01

«Стимул» для школы в ЖК «Тридевяткино царство»

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» завершила проектирование школы на 550 мест, которую планирует возвести в Мурино для жителей ЖК «Тридевяткино царство»
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