Из горящей квартиры на Славы спасли петербуржца

Кухня в однокомнатной квартире во Фрунзенском районе Петербурга загорелась утром 24 июля. Спасатели вытащили из огня мужчину.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, к 55-му дому по проспекту Славы огнеборцы приехали около 11 утра. Примерно через час пожар был ликвидирован, сотрудники передали спасенного из квартиры мужчину врачам, его увезли на машине реанимации. Пожар занял площадь 5 квадратных метров.

Напомним, в выходные при утреннем пожаре на улице Гладкова погибла пожилая женщина, еще одну 51-летнюю местную жительницу увезли в больницу.