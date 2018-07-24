Группа ЦДС проведет сезон бесплатной йоги

фото предоставлено пресс-службой ЦДС

Группа ЦДС совместно с некоммерческим проектом «Пока ты спал» запускает сезон бесплатной йоги* в парке им. Академика Сахарова у станции метро «Площадь Ленина» и в Палевском саду у станции метро «Елизаровская».

Старт сезона состоится 29 июля 2018 в 10.00 в парке академика Сахарова и в 12.30 в Палевском саду. Занятия проведут Диана Хвоя и Нигина Усманова – известные преподаватели хатха–йоги с большим опытом практики. В день запуска сезона после занятий ЦДС проведет фруктовый пикник, где также пройдут лекции «Йога в ритме большого города» от преподавателей проекта «Пока ты спал» – про работу со стрессом через йогу и ее благоприятное влияние на здоровье человека. Гостям раздадут подарки – коврики для йоги в удобных сумках, а также угостят фруктами и напитками.

Занятия по йоге будут проводиться каждые выходные до сентября включительно, отмена возможна только из-за плохой погоды. Точную и более подробную информацию можно узнать в официальных группах Вконтакте ЦДС и проекта «Пока ты спал» накануне занятий.

Подробнее о программе: http://lukoni.ru/pokatispalschedule#cds2907

Участие бесплатно, регистрация обязательна.

«Мы приглашаем всех на йогу! Совместно с проектом «Пока ты спал» мы выбрали прекрасных учителей и программу, которая будет интересна и начинающим, и продвинутым любителям йоги», – говорит директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая. «Парк Академика Сахарова и Палевский сад для занятий мы определили не случайно. Два наших новых проекта ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» строятся недалеко от этих зеленых зон. Наши покупатели – активные люди, которые заботятся о себе, им нравится спорт и здоровый образ жизни. ЦДС близки эти ценности, мы стремимся кастомизировать свои жилые комплексы под любимых клиентов: помимо традиционных спортплощадок и зон для воркаута, у нас есть вертикальные спортзалы – фитнес-лестницы, а в ЦДС «Елизаровском» будет лужайка для йоги и траверсный скалодром».

Диана Луконина, основатель проекта «Пока ты спал»:

«Проект существует в Петербурге уже пять лет. За это время количество парков проекта увеличилось до тринадцати. Преподаватели разных направлений на безвозмездной основе присоединились к проекту и стали проводить занятия для всех горожан. Я рада, что компания ЦДС интегрировалась в проект и поддерживает занятия в двух парках проекта. «Пока ты спал» доказывает, что возможно влиять на среду, в которой живем. Смотреть дальше порога своей квартиры – обращать внимание на проблемы, предлагать решения, участвовать в развитии города. Взгляды наших партнёров схожи с нашими».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

* Сроки предложения: с 29.07.2018г. по 29.08.218, организатор: ООО "Центр Долевого Строительства", ИНН7813211868, юр. адрес: 188689, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, д Кудрово, пр-кт Европейский, д. 14, корп. 3, пом.11-Н, пом. 11-Н. Подробнее с уловиями предложения можно ознакомиться на сайте http://lukoni.ru/pokatispalschedule#cds2907