Таможня опустошает финские магазины на «Юноне». Челноки провезли через границу центнеры «санкционки»

На ярмарке «Юнона» замечен таможенный десант. С их приходом закрылись все магазины с финским ассортиментом.

"Фонтанка.ру"

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, днем 24 июля сотрудники в зеленой форме начали рейд по киоскам с вывеской «Товары из Финляндии».

«Заглядывают в холодильники с залежами лосося слабой соли, принюхиваются к шампуням и «Фэйри», изучают этикетки сыров и кофе», – делятся наблюдениями читатели.

По данным «Фонтанки», на «Юнону» пришли сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления. Указом президента Владимира Путина от августа 2014 года на них возложены обязанности по запрету распространения санкционных товаров.

По предварительной информации, финское разнообразие завезено в Россию трудолюбивыми челноками в рамках разрешенных квот для личного употребления физлицами — не более пяти килограммов для человека. В магазинах представлены сотни килограммов санкционной продукции. Она подлежит изъятию и, по российской традиции, – уничтожению.

Возможно, старательностью петербургских торговцев, которые, судя по объемам найденного таможней, должны ездить в Суоми как к себе домой, на самом деле объясняется подъем финской экономики. Недавний отчет пищевиков свидетельствует, что наши соседи избавились от последствий российского эмбарго. Этот подъем имеет обратную сторону – розничные цены в Финляндии повысились.

Сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ охотятся не только за «санкционкой», но и за непродовольственной контрабандой. В начале июля они выносили брендовые часы, сервизы и дамские украшения из бутика на улице Чайковского.