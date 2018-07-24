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Происшествия
24.07.2018 13:16
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Таможня опустошает финские магазины на «Юноне». Челноки провезли через границу центнеры «санкционки»

На ярмарке «Юнона» замечен таможенный десант. С их приходом закрылись все магазины с финским ассортиментом.

Таможня опустошает финские магазины на «Юноне». Челноки провезли через границу центнеры «санкционки»

"Фонтанка.ру"

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, днем 24 июля сотрудники в зеленой форме начали рейд по киоскам с вывеской «Товары из Финляндии».

«Заглядывают в холодильники с залежами лосося слабой соли, принюхиваются к шампуням и «Фэйри», изучают этикетки сыров и кофе», – делятся наблюдениями читатели.

По данным «Фонтанки», на «Юнону» пришли сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления. Указом президента Владимира Путина от августа 2014 года на них возложены обязанности по запрету распространения санкционных товаров.

Таможня опустошает финские магазины на «Юноне». Челноки провезли через границу центнеры «санкционки»

По предварительной информации, финское разнообразие завезено в Россию  трудолюбивыми челноками в рамках разрешенных квот для личного употребления физлицами — не более пяти килограммов для человека. В магазинах представлены сотни килограммов санкционной продукции. Она подлежит изъятию и, по российской традиции, – уничтожению.

Возможно, старательностью петербургских торговцев, которые, судя по объемам найденного таможней, должны ездить в Суоми как к себе домой, на самом деле объясняется подъем финской экономики. Недавний отчет пищевиков свидетельствует, что наши соседи избавились от последствий российского эмбарго. Этот подъем имеет обратную сторону – розничные цены в Финляндии повысились

Сотрудники службы таможенного контроля после выпуска товаров СЗТУ охотятся не только за «санкционкой», но и за непродовольственной контрабандой. В начале июля они выносили брендовые часы, сервизы и дамские украшения из бутика на улице Чайковского.


© Фонтанка.Ру
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