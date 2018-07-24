В Финляндии подорожали овощи, фрукты и масло

Розничные цены в Финляндии выросли за год на 2,4%. Наиболее резко поднялась стоимость овощей, фруктов, ягод, масла и мясных продуктов, сообщает 24 июля Yle со ссылкой на Статистический центр.

Так, овощи поднялись в цене с мая 2017-го по май 2018-го на 45%, корнеплоды и грибы — на 30%, яблоки — на 24%. Масло подорожало на 12%, фрукты — на 11%.

Рост стоимости продуктов питания обусловлен засухой, которая тут же отразилась на ценниках, низкой рентабельностью производства в Финляндии, а также повышением покупательной способности. Кроме того, Финляндия оправилась от последствий российского эмбарго, после которого из-за перепроизводства цены на еду снизились.