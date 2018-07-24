Крабы могут заменить пластик. Ученые создали упаковку из ракообразных

Американские ученые создали биоразлагаемый материал из целлюлозы и хитина, который в будущем сможет заменить пластик. Об этом 24 июля пишет «Хайтек» со ссылкой на журнал ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Элементы нового материала разлагаются гораздо быстрее пластика. Одна из основных составных частей экзоскелета ракообразных — хитин. Также в состав материала входит полилактид — его добывают из кукурузы или сахарного тростника.

По прочности новый материал, как уверяют ученые, ничем не уступает пластику. При этом он на 67% менее проницаем для кислорода, чем полиэтилентерефталат, из которого изготавливают пластик. Главной проблемой пока остается дешевый способ получения хитина.