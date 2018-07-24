Госдума окончательно приняла закон о повышении НДС. “За” проголосовали только единороссы

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении НДС с 18 до 20% с 2019 года. 24 июля «за» проголосовали только члены фракции «Единая Россия», остальные парламентарии высказались против.

По подсчетам Минфина, повышение НДС поможет вырасти федеральному бюджету на 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах – на 678 и 728 миллиардов соответственно. Эти деньги пойдут на исполнение майских указов президента Владимира Путина: увеличение финансирования инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Повышение НДС разгонит рост цен уже в 2018 году. Эксперты предсказывают, что население будет закупаться впрок, чтобы деньги не спалила инфляция.

Повысить ставку НДС до 20% предложил премьер-министр Дмитрий Медведев, пообещав сохранение всех льгот по НДС на основные социально значимые товары и услуги (продовольствие, детские и медицинские товары, а также внутренние межрегиональные воздушные перевозки, на которые действуют нулевые ставки). Документ был одобрен в первом чтении в начале июля.

Напомним, 19 июля на пленарном заседании Госдума РФ голосовала за пенсионную реформу в первом чтении. За проголосовала только "Единая Россия" (за исключением Натальи Поклонской). Остальные думские партии высказались против.