Уровень безработицы в Финляндии снизился до 7%

В июне уровень безработицы в Финляндии составил 7,2%, число нетрудоустроенных граждан уменьшилось на 30%, до 192 тыс. Об этом 24 июля сообщает Статистический центр страны.

При этом число занятых выросло на 100 тыс., почти до 2,7 млн человек. Среди граждан в возрасте от 15 до 64 лет уровень занятости поднялся на 3%, до 75,5%.

Статистики также отмечают, что и работать люди стали больше. Так, количество отработанных часов во втором квартале 2018-го увеличилось на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.