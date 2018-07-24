BMW на КАД перевернулась на крышу, водитель остался жив

«Нива» со знаком об инвалидности водителя, BMW и еще две иномарки попали в ДТП на кольцевой автодороге Петербурга утром 24 июля. Машина немецкого производства от удара перевернулась на крышу.

Фото и видео с места аварии на внутреннем кольце около Софийской улицы около восьми утра выложили очевидцы. Водитель BMW пытался из крайнего правого ряда через три полосы попасть сразу в крайний левый, но дорога была занята. Обратный маневр ему не удался, машина потеряла управление и, уйдя в занос, сбила еще три автомобиля. Виновник аварии пострадал больше всех, иномарка оказалась на крыше. Как сообщают очевидцы, из машины водитель вылез сам, серьезных внешних повреждений у него не было. Остальные автолюбители пострадали несильно. Однако авария собрала серьезную пробку, сейчас она уже рассосалась.