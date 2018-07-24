Минкомсвязи: Операторы потратятся на исполнение закона Яровой, но меньше, чем они думали

Затраты интернет-компаний на реализацию закона Яровой могут оказаться меньше, чем предполагалось ранее. В Минкомсвязи подсчитали, что компаниям с 500 000 активными пользователями расширение серверного парка, разработка софта и закупка коммутаторов обойдется в 20 миллионов рублей.

Об этом пишет «Коммерсант» 24 июля. К примеру, Rambler Group может потратить на исполнение закона около 11 миллионов рублей на старте и далее платить 1,4 миллиона ежегодно. Для Mail.ru Group подчиниться закону выйдет дороже – компания крупнее: разовые траты составят уже миллиард, подсчитал эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Год назад компания оценивала разовые капитальные расходы на закон Яровой в 1,2–2 миллиарда долларов.

Сотрудники ФСБ, кстати, уже вычислили, что тарифы на Интернет и сотовую связь с началом исполнения закона Яровой увеличатся, но их рост не превысит 10%. Сами мобильные операторы еще в мае прогнозировали рост цен примерно на треть.