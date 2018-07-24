Роскосмос почти вдвое увеличит количество спутников для нужд МЧС

К концу 2019 года Роскосмос почти в два раза увеличит группировку спутников дистанционного зондирования Земли для нужд МЧС. Как пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС, об этом 24 июля заявил глава министерства Евгений Зиничев на совещании в Москве.

Он уточнил, что системы спутникового мониторинга позволяют спасателям выявлять районы природных аномалий.

«Уже к концу 2019 году планируем ввести семь центров приема и обработки информации. Роскосмосом планируется увеличить спутниковую группировку МЧС до 13 единиц», – рассказал Зиничев.

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) Виктор Яцуценко подчеркнул, что спутники помогают МЧС мониторить чрезвычайные ситуации, вызванные «паводками, природными пожарами, осуществлять поиск аварийных объектов, терпящих бедствие в труднодоступных районах и акваториях».

Сейчас спасатели используют 8 отечественных и 10 иностранных спутников для дистанционного зондирования Земли, после увеличения российской группировки МЧС будет получать данные всего с 23 спутников.