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Бизнес
24.07.2018 11:42
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«Ведомости»: Мундиаль поднял рынок пива в России на 8%

Падающий уже несколько лет пивной рынок в России ожил: в первом полугодии 2018 года продажи популярного напитка выросли на 8%. В абсолютных числах это 2,23 млрд литров. 

Такую статистику 24 июля приводит газета «Ведомости» со ссылкой на данные глобальной компании-измерителя Nielsen. По информации аналитиков, продажи пива росли каждый месяц. Сказался рост реальных доходов населения, низкие цены в супермаркетах и гипермаркетах, а также чемпионат мира по футболу. Благоприятная ситуация с ростом спроса может продлиться до конца года, говорят в Nielsen: аналитики прогнозируют к январю рост рынка на 3,2% по сравнению с падением на 4,2% в 2017 году. 

Говорят о приросте рынка и ретейлеры, а также производители пива. Так, в сети «Перекресток» продали пива на 5–10% больше, чем прогнозировали. Об увеличении продаж говорят также представители пивоваренной компании Anheuser-Busch Inbev (российского филиала) и Московской пивоваренной компании. Конкретных цифр они при этом не называют.

В разгар мундиаля «Фонтанка» рассказывала о том, что оборот пенного напитка в Северной столице предсказуемо вырос. Только в день игры российской сборной с испанцами продажи увеличились на 70% по сравнению с днем матча против Саудовской Аравии. Озвучивали операторы рынка и общий рост продаж на 29%.

Тем временем власти и общество активно дискутируют, вернуть ли пиво на стадионы. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил отменить запрет на продажу напитка на аренах, мотивируя это заботой о «православных братьях». В Русской православной церкви обиделись: православный — не значит пьяный. В свою очередь, президент России обещал подумать.

 

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