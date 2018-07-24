Подготовка к параду закроет четыре моста через Неву за три дня до праздника

Четыре моста в центре Петербурга будут закрыты для автомобилистов на два часа днем 26 июля. Водителей бесплатно пустят на центральный участок ЗСД. Движение по Большеохтинскому мосту будет организовано реверсивно.

Об ограничениях сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты закроют в четверг, 26 июля, с 11 утра до часу дня. На это время по Большеохтинскому мосту будет организовано реверсивное движение. С 10 утра до двух часов дня на пунктах оплаты проезда Западного скоростного диаметра денег с водителей не возьмут, счет транспондера также останется не тронутым. При этом баланс на устройстве все равно должен быть положительным.

Смотреть на репетицию парада в четверг, как ожидают в Смольном, будет множество горожан и журналистов. Движение по Университетской набережной и всех набережных на противоположном берегу (от Благовещенского до Литейного моста), а также по Адмиралтейскому проспекту и проезду, будет закрыто.

Аналогичным образом будет организовано движение в Петербурге в День ВМФ 29 июля. Также для автомобилистов будет закрыт доступ в Кронштадт.