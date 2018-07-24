18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +26
$ 63.20р
74.13р
12:44 24.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
24.07.2018 11:18
Печать

АТОР: «Натали Турс» должна будет вернуть людям 18,5 миллиона долларов. Таких денег у нее нет

Общее число туристов, пострадавших от действий туроператора «Натали Турс», может превышать 30 тысяч человек, так как до конца года компания успела продать 14 тысяч путевок. Соответственно, объем ущерба может составить 18,5 миллиона долларов, или более одного миллиарда рублей. 

Об этом 24 июля сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, формально у «Натали Турс» есть 150,5 миллиона рублей на выплаты компенсаций. Но проблема заключается в том, что под этим брендом туры продавали несколько юрлиц. Точное их количество пока назвать невозможно. Таким образом, страховка «разбросана» по мелким организациям, с которых по факту и спросить будет нечего. Среди таких юрлиц фигурируют «Панорама Тур», «Агентство путешествий «Натали», ООО «Центр туризма «Согласие».

При этом эксперты отмечают, что юрлица бренда были настолько «перепутаны» между собой, что не всегда сразу очевидно, с кем именно заключен договор и кому была произведена оплата. Например, известны случаи, когда в платежных квитанциях было указано одно юрлицо, а в наименовании платежа значился ИНН другой компании. 

Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». Но, как отмечает АТОР, даже если туроператора и накажут, пострадают в первую очередь президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие менеджеры, но не владельцы бизнеса. 

Ранее сообщалось о 6 тысячах поданных заявлений о компенсациях, но, если верить источникам Ассоциации, их будет в два раза больше — 14 тысяч. 

Справка:

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Загрузка...

Новости компаний
Компания Л1
23.07.2018 16:06

ЖК «Маршал» аккредитован еще одним банком

20 июля 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию ЖК «Маршал» в «Транскапиталбанке»
ГК «Эталон»
23.07.2018 15:26

Каждая третья квартира Группы «Эталон» в Москве будет продаваться с отделкой

Доля квартир и апартаментов с чистовой отделкой в жилых комплексах Группы «Эталон» в Москве до конца года может составить 30%. Сбалансированное предложение Компании уже сегодня включает более 600 квартир в двух вариантах отделки – «классическом» и «современном»
Магазин "Кей"
23.07.2018 12:21

Селфи правит миром. Выбираем с КЕЙ смартфон для селфи

Фотографироваться любят многие, но при частом обновлении смартфонов и усовершенствование камер, не всем гаджетам удается отличная селфи-съемка. Для любителей запечатлеть себя КЕЙ подскажет рецепт выбора правильного гаджета для селфи-сессии
Setl City
23.07.2018 12:12

Благодаря ЖК «GreenЛандия» в Мурино станет на 8 детских садов и 2 школы больше

После завершения проектов Setl City «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» в Мурино откроются в общей сложности 8 новых встроенных детских садов и 2 общеобразовательные школы
АО «Строительный трест»
23.07.2018 12:10

7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще двумя банками

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР, рассчитанный на 171 квартиру, получил ипотечные аккредитации от двух банков-партнеров компании «Строительный трест».
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
23.07.2018 11:32

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период

В конце лета в расписании авиакомпании «Уральские авиалинии» станет больше рейсов в Калининград из Санкт-Петербурга
ГК «КВС»
23.07.2018 11:13

Мечты о «Наутилусе» от КВС сбываются

Банк ВТБ - партнер компании «КВС», предоставляет ипотечное кредитование на квартиру вашей мечты в жилом квартале бизнес-класса «Наутилус».
ГК «КВС»
23.07.2018 10:45

Новые возможности для клиентов «КВС»

Для Вашего удобства компания «КВС» предлагает воспользоваться дополнительными услугами, с помощью которых Вы сохраните лишнее время и нервы для других более важных дел.
Setl City
20.07.2018 16:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с готовым дизайн-проектом

Специально для своих клиентов «Петербургская Недвижимость» презентовала два готовых дизайн-проекта квартир в ЖК бизнес-класса «Палацио», выполненных в классическом и современном стиле.
Петербургская недвижимость
20.07.2018 16:23

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

Специально для клиентов, которые еще не успели приобрести квартиру со скидкой в рамках акции #MoreПН*, «Петербургская Недвижимость» продлевает срок ее действия до 25 июля
АО «Издательский дом «Три короны»
20.07.2018 15:57

В Петербурге состоится забег ростовых кукол

21 июля в 13.00 в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдут соревнования между гигантскими фигурами
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»