АТОР: «Натали Турс» должна будет вернуть людям 18,5 миллиона долларов. Таких денег у нее нет

Общее число туристов, пострадавших от действий туроператора «Натали Турс», может превышать 30 тысяч человек, так как до конца года компания успела продать 14 тысяч путевок. Соответственно, объем ущерба может составить 18,5 миллиона долларов, или более одного миллиарда рублей.

Об этом 24 июля сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным АТОР, формально у «Натали Турс» есть 150,5 миллиона рублей на выплаты компенсаций. Но проблема заключается в том, что под этим брендом туры продавали несколько юрлиц. Точное их количество пока назвать невозможно. Таким образом, страховка «разбросана» по мелким организациям, с которых по факту и спросить будет нечего. Среди таких юрлиц фигурируют «Панорама Тур», «Агентство путешествий «Натали», ООО «Центр туризма «Согласие».

При этом эксперты отмечают, что юрлица бренда были настолько «перепутаны» между собой, что не всегда сразу очевидно, с кем именно заключен договор и кому была произведена оплата. Например, известны случаи, когда в платежных квитанциях было указано одно юрлицо, а в наименовании платежа значился ИНН другой компании.

Следственный комитет и прокуратура уже проводят проверку в отношении «Натали Турс». Но, как отмечает АТОР, даже если туроператора и накажут, пострадают в первую очередь президент «Натали Турс» Владимир Воробьев, заявивший об аннулировании туров, и другие менеджеры, но не владельцы бизнеса.

Ранее сообщалось о 6 тысячах поданных заявлений о компенсациях, но, если верить источникам Ассоциации, их будет в два раза больше — 14 тысяч.