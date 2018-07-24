«В такие минуты хочется устроить революцию». ФСБ обвиняет в экстремизме популяризатора хакасской культуры из-за поста «ВКонтакте»

ФСБ завела дело на жительницу Абакана Лидию Баинову из-за записи в социальной сети. Как пишет 24 июля «Тайга.инфо», ее обвиняют в разжигании межнациональной вражды.

По данным издания, дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

«Баинова <…>, реализуя свой преступный умысел, используя ноутбук марки Asus, имеющий возможность выхода в Интернет <…> с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса, проживающих на территории РФ, <…> разместила публичное обращение, довольно объемный пост к неопределенному кругу лиц, являющихся пользователями «ВКонтакте», где были строчки следующего содержания: «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!», — говорится в постановлении о возбуждении дела.

По мнению следствия, эти слова являются «публичным призывом к экстремизму». При этом полный текст поста в постановлении не приводится. Запись была посвящена притеснениям коренных жителей Хакасии. Так, Баинова писала о том, что в одном из заведений Абакана в игровой комнате дети заявили, что «вход туда только русским».

«Кому-то посчастливилось не столкнуться с национализмом. Я же за 29 лет жизни в Абакане постоянно с ним сталкиваюсь. Моя мать и отец постоянно натыкались на едкости, типа как так, вроде хакасы, а в центре трешку получили, или хакаска, а одета так хорошо и т. д.», — цитирует пост Баиновой «Тайга.инфо».

Причем сама женщина вину не признала. Она считает, что причиной для возбуждения дела стала ее общественная деятельность. Баинова популяризирует хакасскую культуру, выступает за сохранение народных традиций.

Следствие уже заказало лингвистическую экспертизу поста Баиновой. Ее проделала директор ООО «Консорциум», кандидат психологических наук Ольга Якоцуц.

«Баинова считает, что на сегодняшний день возникла необходимость в применении кардинальных мер возрождения хакасского языка посредством различных методов, в том числе, включающих угрозу применения насилия, как в отношении хакасского населения. Так и в отношения Правительства республики», — говорится в тексте экспертизы (орфография и пунктуация оригинала).

Наличие множества ошибок в лингвистической экспертизе, очевидно, никого не смутило. При этом сторона защиты считает, что в посте Баиновой не было ничего экстремистского, а лишь «точка зрения по наболевшему вопросу, выраженная очень эмоционально».