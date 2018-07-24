В аэропорту Хельсинки в самолете искали бомбу

В ночь на 24 июля в аэропорту Хельсинки-Вантаа работали полицейские и саперы. Как сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на полицейских, около полуночи они получили звонок, что самолету компании Norwegian из Дублина, возможно, угрожает взрыв. Как только воздушное судно приземлилось, пассажиров спешно вывели, приказав оставить все вещи. Самолет тщательно обследовали в течение полутора часов, но бомбы на борту не нашли.

По данным полиции, звонок был от «доверенного источника», сейчас ведомство проверяет, откуда поступила недостоверная информация.

В феврале из-за поступившей угрозы о бомбе на борту в аэропорту Хельсинки-Вантаа эвакуировали самолет SAS.