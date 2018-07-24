СК: Ярославский следователь, отказавшийся возбуждать дело о пытках в ИК-1, находится в армии

Теперь уже бывший ярославский следователь, который не стал возбуждать уголовное дело о пытках в колонии №1, ушел в армию. Ранее сообщалось, что он уволился.

Как сообщает 24 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя СУ СК РФ по Ярославской области Кристину Гузовскую, следователь следственного отдела Заволжского района Родион Свирский был призван в армию в ноябре 2017 года и до сих пор проходит срочную службу.

Вчера в прессе появилась информация об увольнении Свирского по собственному желанию. Сейчас экс-следователь сам находится под пристальным вниманием бывших коллег: СК проводит процессуальную проверку из-за его отказа возбудить дело о превышении полномочий.

23 июля в ИК-1 приехал председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. Он утверждает, что в минувшем году следователи вынесли десяток отказов по возбуждению дел о преступлениях в этом исправительном учреждении. Теперь все материалы будут перепроверять.