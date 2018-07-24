Читатели «Фонтанки» помогли спортсменке с инвалидностью отправиться на соревнования в Бельгию

Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» собрал необходимую сумму для оплаты стартовых взносов и проживания петербургской спортсменки Полины Шакировой во время международных рейтинговых соревнований по теннису на колясках. Об этом «Фонтанке» 24 июля сообщили в Фонде.

В Фонде выразили благодарность всем, кто принял участие в проекте и оказал оперативную поддержку, в частности, читателям «Фонтанки», которые уже неоднократно помогали петербургским спортсменам с инвалидностью.

Теперь Полина Шакирова, многократный призер всероссийских и международных соревнований по теннису на колясках, сможет выступить на международных рейтинговых турнирах Flanders Open и Ath Open, которые пройдут в августе в Бельгии.

Напомним, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» организовал сбор средств для Полины Шакировой – спортсменке необходимо было более 50 тысяч рублей для оплаты стартовых взносов и проживания во время ответственных соревнований. Деньги удалось собрать вовремя. Кроме того, один из частных жертвователей полностью оплатил билеты.

«Спасибо всем огромное! Я постараюсь сделать все от меня зависящее и показать хорошие результаты», – прокомментировала Полина Шакирова.

Спортсменка занимает 35 место в рейтинге ITF (Всемирной федерации тенниса на колясках) в парном разряде, и 59 – в одиночном. Новые страты позволят Полине Шакировой удержать позиции в мировом рейтинге, а также заработать новые очки, которые в будущем могут дать шанс попасть на Чемпионат Европы и Паралимпийские игры.