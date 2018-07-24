Продажи «Ленты» в России выросли за первое полугодие. В компании объяснили почему

Выручка продуктового ретейлера «Лента» в первом полугодии 2018 года выросла на 18,2%, до 193,2 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании, опубликованном 24 июля.

Только во втором квартале компания заработала по всей России 99,8 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем за тот же период год назад.

На рост показателей повлиял запуск новых магазинов. В первом полугодии было открыто два новых гипермаркета и 17 супермаркетов, при этом один супермаркет закрыт. Но росли показатели и действующих торговых точек. Так, в сопоставимых (работающих больше года) магазинах продажи увеличились на 4,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2017 года.

«Переориентация покупателей на более дорогие товары, продолжающаяся уже восьмой квартал подряд, вновь стала основным фактором роста покупательской корзины», – сообщает компания. Чемпионат мира по футболу оказал позитивное влияние на супермаркеты, но негативно сказался на гипермаркетах «Ленты», отметил ее глава Ян Дюнинг.