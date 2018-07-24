The Wall Street Journal: «Российские хакеры» взломали сотни американских энергокомпаний и научились «переключать рубильник»

Группа хакеров под названием Dragonfly, которая якобы связана с Россией, получила доступ к системам сотен электросетей США.

Об этом пишет The Wall Street Journal 24 июля. Программисты сперва получали доступ к аккаунтам работников фирм, сотрудничающих с энергокомпаниями. Как сообщает издание, это были небольшие компании, у которых не было возможности позаботиться о своей кибербезопасности. Через аккаунты хакеры взламывали системы изолированных электросетей, что считалось ранее практически невозможным.

При этом использование аккаунтов реальных людей затрудняет обнаружение взлома. Некоторые компании до сих пор не подозревают об атаке.

«Пока не ясно, собираются ли хакеры использовать полученный доступ, чтобы подготовиться к какой-то будущей атаке», — пишет газета со ссылкой на следователя. Министерство внутренней безопасности пытается понять, удалось ли злоумышленникам научиться автоматизировать свои атаки и чем это может грозить в будущем.

«Они дошли до момента, когда могут переключить рубильник», — сказал представитель министерства Джонатан Хомер.

Атака была впервые обнаружена в США весной 2016 года. Об опасности команды Dragonfly эксперты предупреждают еще с 2014 года. В России тем временем всячески отрицают связь с хакерами.

Во время встречи Трампа с конгрессменами в одном из кабинетов Белого дома погас свет. Произошло это в тот момент, когда лидер США признался, что доверяет своей разведке.