Завод Ford Sollers остановил конвейер на полтора месяца

Завод Ford Sollers во Всеволожске решил продлить ежегодные летние каникулы для своих сотрудников. Причиной стал спад продаж.

Как рассказал «Фонтанке» 24 июля представитель первичной профсоюзной организации Ford Артем Яшенков, предприятие в общей сложности остановит конвейер на шесть недель, из них с 9 по 30 июля – запланированный коллективный отпуск, а еще три недели, до 20 августа, дополнительные недели простоя.

Поскольку простой возникает по вине работодателя, персонал завода в этот период будет получать две трети ежемесячного заработка, пояснил глава профсоюза.

Петербургские автозаводы традиционно устраивают коллективные отпуска в течение лета. К примеру, завод Hyundai остановил производство на период с 16 по 29 июля, сотрудники Nissan будут отдыхать с 23 июля по 12 августа.