Усманов собирается продать все акции лондонского «Арсенала» из-за неуступчивости мажоритарного хозяина

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен продать все свои акции (30%) лондонского футбольного клуба «Арсенал». Как пишет 24 июля Financial Times, это связано с отказом мажоритарного хозяина «Арсенала» Стэна Кронке (67% акций) продавать свою долю и уступать контроль над клубом.

Усманов уже неоднократно предлагал Кронке выкупить у него весь пакет акций, но тот отвечал отказом. Напротив, ранее сам Кронке предлагал Усманову выкупить его 30 процентов за 784 млн долларов. В свою очередь Усманов регулярно критикует Кронке за недостаточные инвестиции в клуб.

Российский бизнесмен владеет акциями лондонского «Арсенала» с 2007, но по-прежнему не входит в совет директоров клуба.

Алишер Усманов – российский миллиардер. Основатель USM Holdings – одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России. С тех пор Усманов немного сдал позиции и в списке 200 богатейших бизнесменов России за 2017 году по версии Forbes перешёл на 5-е место с состоянием в 15,2 млрд долларов. Также считается одним из самых богатых людей Великобритании.

В 2018 году Усманов попал в «кремлёвский доклад» минфина США — список лиц, приближённых к президенту России Владимиру Путину.