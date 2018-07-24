Водитель фуры из Петербурга лишился денег и сознания, проявив неравнодушие

Петербуржец откликнулся на просьбу о помощи в ремонте машины на трассе неподалеку от областных Киришей. Инструмент ему дали не в руки, а приложили к голове.

Как стало известно «Фонтанке», водитель фуры увидел голосующего рядом с «Шевроле» одинокого мужчину около восьми утра 23 июля. Он только выехал из деревни Посадников Остров в Петербург за продуктами по просьбе частного предпринимателя, который нанял его для перевозки и дал в дорогу 250 тысяч рублей. Получив сумму, водитель успел проехать три километра: отозвавшись на просьбу о помощи, остановился и подошел к иномарке. В этот момент из кустов выбежали двое молодых людей и ударили сзади по голове. Шофер потерял сознание, а когда очнулся, не нашел оставленной в машине сумки с деньгами и телефона.

Петербуржец, зарегистрированный на проспекте Энгельса, в состоянии средней тяжести отправился в больницу, а его работодатель – в полицию, писать заявление. Итогом стало возбуждение уголовного дела по статье «Грабеж». Своих обидчиков потерпевший описал как южан.