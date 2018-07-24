У хабаровских живодерок появились последовательницы. Прокуратура изучает видео расправы двух юных сибирячек над котенком

В Алтайском крае прокуратура изучает шокировавшее Сеть видео. На кадрах, выложенных в Интернет накануне, подростки жестоко расправляются с котенком.

«Происшествие произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района Алтайского края, – сообщает Генпрокуратура 24 июля. – Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором. При этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях».

Надзорный орган намерен не только облечь поступок живодерок в конкретную статью Уголовного кодекса, но и присмотреться к школе, где девочки учатся. А также — к местному полицейскому подразделению по работе с несовершеннолетними.

Напомним, в конце 2017 года в Хабаровске осудили двух несовершеннолетних подруг, которые убивали и расчленяли кошек, собак и птиц, а свои «подвиги» демонстрировали в соцсетях. Жестокость живодерок так всколыхнула общественность, что в различных регионах прошли десятки акций протеста. Впрочем, вскоре девушек освободили от уголовного наказания за казнь животных.