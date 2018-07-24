В Греции несколько десятков человек погибли при лесных пожарах. Люди спасаются от огня в воде

Жертвами лесных пожаров в пригороде Афин стали по меньшей мере 50 человек. Люди спасаются от огня на воде, пересаживаясь на корабли, яхты и рыболовецкие суда.

Как 24 июля сообщает РБК со ссылкой на немецкий Handelsblatt, ранее власти сообщали о 24 погибших. Однако спасатели обнаружили тела еще 26 человек около города Рафина к востоку от греческой столицы. Информацию об этом подтвердил заместитель главы администрации города Георгиос Кокколис.

Как указывает издание, в окрестностях Афин много сожженных автомобилей, обугленных ферм и лесов. К тушению привлечены более 600 пожарных, однако борьбе с огнем мешает сильный ветер. Накануне, в понедельник, сгорели порядка 100 домов.

Администрации районов на западе и востоке Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где и расположены Афины, — уже объявили чрезвычайное положение. Пожары приняли неконтролируемый характер, констатировал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

По словам главы правительства страны, в настоящее время есть три больших очага огня — возле города Каламос, близ Кинеты и рядом с поселением Неос Вутзас. Еще один пожар вспыхнул на острове Крит.

«Мы должны делать все возможное, так как есть граждане, находящиеся в опасности», — сказал он.​ За помощью в ликвидации пожаров Греция обратилась к Евросоюзу.

С начала июля в Греции стоит жаркая погода, столбик термометра порой достигает 40 градусов.