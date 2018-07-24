Очередная москитная сетка подвела, а затем спасла жизнь шестилетнего ребенка. Девочку лечат в больнице Раухфуса

В детской городской больнице имени Раухфуса спасают девочку шести лет. Ребенок выпал из окна в Калининском районе, продавив москитную сетку, но она же обеспечила юной петербурженке более мягкое приземление.

Как стало известно «Фонтанке», несчастный случай произошел на улице Вавиловых, 9. Поздний вечер 23 июля девочка проводила с бабушкой. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней полетел вниз с пятого этажа. Девочка не отпустила пластиковую раму и на ней спланировала к земле.

Напомним, это не первый раз, когда падающим из окон детям удается выжить благодаря москитной сетке и ее планирующим свойствам. 20 июля после падения с 7 этажа осталась жива трехлетняя девочка, ее лечат в той же детской больнице.

Еще двое детей упали из окон накануне, им также удалось выжить, но без помощи сетки.